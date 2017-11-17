Угроза "минирования" ТРЦ на западе Москвы не подтвердилась

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правоохранители завершили проверку помещений торгово-развлекательного центра "Времена года" на западе Москвы, из которого после анонимного звонка о "минировании" были эвакуированы почти 30 сотрудников; угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось об эвакуации персонала ТРЦ "Времена года" по адресу: Кутузовский проспект, дом 48.

"Угроза взрыва не подтвердилась, эвакуировано 28 сотрудников", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.