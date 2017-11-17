СК возбудил дело после обрушения части стены хладокомбината в Краснодаре

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения стены хладокомбината в Краснодаре, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского хладокомбината в четверг днем производились работы по демонтажу неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время проведения работ произошло обрушение части здания на рабочих, производивших снос. Как сообщили в мэрии Краснодара, в больницу с переломом предплечья был доставлен 52-летний мужчина. По данным СУСК РФ по региону, позднее из-под завалов были извлечены тела ещё двух рабочих. Следователи организовали проверку.

"По сообщению о гибели двух рабочих и травмировании третьего в результате обрушении части здания при производстве работ возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначена строительно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, изымаются документы для установления всех обстоятельств совершенного преступления.