МАК приступит к расшифровке самописцев разбившегося под Хабаровском L-410

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начнут расшифровку бортовых самописцев разбившегося в Хабаровском крае самолета L-410, сообщил РИА Новости представитель комитета.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем в среду при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

"Комиссия работает на месте. Самописцы обнаружены. Будут обрабатываться в МАКе", — сказал собеседник агентства, добавив, что состояние черных ящиков нормальное.