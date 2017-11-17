Оправдательный вердикт водителю "красногорского стрелка" выносили 17 часов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Присяжные, оправдавшие водителя "красногорского стрелка" Шоту Элизбарашвили, выносили вердикт около 17 часов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Мособлсуда.

Сегодня Московский областной суд на основании вердикта вынесет приговор. Следствие вменяло водителю пособничество боссу в трех убийствах и незаконное приобретение оружия, но присяжные решили, что он невиновен.

"С 12 часов дня присяжные ушли совещаться и (совещались) до 5 утра следующего дня. У них были перерывы, конечно", — сказали в пресс-службе.

Приставы, следившие за порядком на процессе, заявили, что "впервые" так долго присяжные в Мособлсуде выносили вердикт, отметили в пресс-службе.

Серия убийств произошла в октябре 2015 года: коммерсант Амиран Георгадзе застрелил первого замглавы Красногорска Юрия Караулова, главу местных электросетей Георгия Котляренко, своего бизнес-партнера Тристана Закаидзе, а также случайного прохожего Константина Смыслова. В конце концов, Георгадзе покончил с собой.

Уголовное дело в отношении самого "стрелка" прекращено из-за его смерти. По одной из версий, Георгадзе пошел на убийства из-за больших долгов своих компаний и конфликтов с чиновниками на этой почве.