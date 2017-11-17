В Кузбассе задержали группу напавших на шахту "Анжерская-Южная"

КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о разбое возбуждено в Кемеровской области по факту конфликта, произошедшего на территории местной шахты, задержаны 22 человека, изъято травматическое оружие, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, в четверг около 5.00 (1.00 мск) в полицию поступило сообщение по факту силового проникновения неизвестных лиц на территорию одного из угольных предприятий в Кемеровском районе. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы областного ГУМВД, отдела МВД по Кемеровскому району и бойцы Росгвардии.

"В результате грамотных следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны 22 человека, изъяты 4 травматических пистолета. Предварительно установлено, что данные граждане прибыли из разных городов России. Проникнув на предприятие, они с применением физической силы блокировали сотрудников охраны, повредили имущество в административном здании и похитили сервер видеонаблюдения", — сообщили в ГУМВД.

Полицейские установили организатора нападения, который сразу после этого улетел в Москву, где был задержан в аэропорту местными полицейскими.

Главное следственное управление кузбасского ГУМВД возбудило по факту нападения на предприятие уголовное дело по статье "разбой с незаконным проникновением в помещение", санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что речь идет о шахте "Анжерская-Южная".