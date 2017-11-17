Персонал ТЦ на западе Москвы эвакуировали после звонка о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Персонал торгово-развлекательного центра "Времена года" на западе Москвы эвакуировали после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После анонимного звонка с угрозой взрыва проведена эвакуация сотрудников ТРЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все помещения торгового центра проверяют сотрудники оперативных служб.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.