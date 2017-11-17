Погибшего в ДТП под Ростовом-на-Дону подростка похоронят в пятницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Шестнадцатилетнего подростка, погибшего в ночь на среду в крупном ДТП с "Газелью" в Ростовской области, похоронят в пятницу в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости сотрудник школы, где он учился.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области В ГИБДД назвали причину крупного ДТП под Ростовом-на-Дону

"У нас ученик в аварии погиб. Его будут хоронить сегодня в 12.00 в Ростове… Классный руководитель пойдет на похороны. Соболезнуем семье", — сказал собеседник агентства.

Авария произошла в ночь на среду на трассе М-4 "Дон". Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще семь были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.