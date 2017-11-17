В Омской области сняли введенный из-за африканской чумы свиней режим ЧС

НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Омской области подписал указ о снятии в регионе режима чрезвычайной ситуации, введенного летом из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает минсельхозпрод региона.
На селекторном совещании регионального минсельхозпрода его глава Максим Чекусов предупредил глав муниципальных районов и руководителей сельхозуправлений, что проверки состояния хозяйств, торговых точек, свиноводческих комплексов и убойных пунктов будут продолжены.
"Сейчас ветеринарные службы проводят скрининговые исследования состояния животных на территориях второй угрожаемой зоны по АЧС. В эпизоотических очагах и приближенных к ним населенных пунктах первой угрожаемой зоны целый год после снятия карантина нельзя содержать свиней. Тем не менее, уже выявлены факты несанкционированного завоза нового поголовья, что чревато новыми вспышками АЧС", — сообщили в ведомстве.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.