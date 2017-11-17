На Чукотке следователи выясняют причину смерти подростка в тундре

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Следователи на Чукотке выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика, чье тело нашли в тундре с газовым баллончиком, сообщает региональное управление СК.

В полицию обратилась жительница поселка Угольные Копи, которая сообщила, что она разрешила сыну погулять с друзьями, но ребенок к назначенному времени не появился дома, а его сотовый телефон был вне зоны действия сети. Семья искала подростка, но безрезультатно.

"Совместными усилиями сотрудников полиции и следственного комитета около 19.00 (10.00 мск) 16 ноября 2017 года тело подростка без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в тундре в 40 метрах от жилого дома… поселка городского типа Угольные Копи. В ходе осмотра места происшествия под теплой курткой ребенка был обнаружен бытовой баллон с газом – пропаном", — говорится в сообщении.

Следователи рассматривают две версии причины смерти подростка: отравление бытовым газом и общее переохлаждение организма. Проверка продолжается.