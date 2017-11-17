Хабаровские врачи довольны состоянием девочки, выжившей в авиакатастрофе

ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Состояние трехлетней Жасмины Леоньевой, выжившей при крушении самолета в Нелькане и доставленной для лечения в Хабаровск, ближе к удовлетворительному, сообщил РИА Новости главный врач детской краевой больницы Иван Гончаров.

В четверг вечером самолет МЧС России доставил ребенка в Хабаровск. Ей провели обследование во второй краевой больнице, где подтвердили диагноз "черепно-мозговая травма в легкой форме" и передали врачам детской краевой больницы имени Пиотровича для лечения перелома ноги.

"Состояние девочки ближе к удовлетворительному. Сделали рентген. Решается вопрос о необходимости проводить операцию", — сказал Гончаров.

По его словам, девочка уже освоилась в больнице и катается на каталке по коридору. В пятницу к ней приходила мама, постоянно с Жасминой будет находиться бабушка.

"Считаю, это уникальный случай. Травмы есть, но ей повезло. Правильно была пристегнута", — отметил главврач.

Ранее сообщалось, что 15 ноября около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.