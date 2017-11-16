Мосгорсуд проверит приговор по делу о гибели женщины в лифте в элитном ЖК

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд 20 ноября проверит законность приговора электромеханику жилого комплекса "Алые паруса" Алексею Белоусову, осужденному на 3,5 года заключения по делу о гибели женщины из-за падения лифта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ЧП произошло в январе 2016 года в одном из домов элитного комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы. В результате обрушения лифта погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.
После инцидента с падением лифта на скамье подсудимых оказался только Белоусов, электромеханик компании "Лифтгарант", которая обеспечивала техническое обслуживание лифтов в жилых домах "Алые паруса" на Авиационной улице. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 уголовной статьи 238).
Ранее адвокат сообщал, что Следственный комитет России также расследует причастность "неустановленных лиц из числа руководства" организаций "ДС Эксплуатация" и "Лифтогарант" к гибели женщины.