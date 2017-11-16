Мосгорсуд проверит приговор по делу о гибели женщины в лифте в элитном ЖК

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд 20 ноября проверит законность приговора электромеханику жилого комплекса "Алые паруса" Алексею Белоусову, осужденному на 3,5 года заключения по делу о гибели женщины из-за падения лифта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты состоится в суде 20 ноября в 12.30", — сообщили в пресс-службе.

ЧП произошло в январе 2016 года в одном из домов элитного комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы. В результате обрушения лифта погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

После инцидента с падением лифта на скамье подсудимых оказался только Белоусов, электромеханик компании "Лифтгарант", которая обеспечивала техническое обслуживание лифтов в жилых домах "Алые паруса" на Авиационной улице. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 уголовной статьи 238).

Адвокат подсудимого Алексей Васильев сообщил, что его подзащитный не признает вину.

Ранее адвокат сообщал, что Следственный комитет России также расследует причастность "неустановленных лиц из числа руководства" организаций "ДС Эксплуатация" и "Лифтогарант" к гибели женщины.