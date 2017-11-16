В Иваново чиновника осудили за взятку в 400 тысяч рублей

ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Приволжского района Ивановской области Владимир Тихановский получил четыре года колонии за взятку в 400 тысяч рублей, которую он получил от руководителя коммерческой организации за покровительство, сообщила в четверг прокуратура региона.

Дело в отношении чиновника расследовалось по статье о получении взятки в крупном размере, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. По данным следствия, 12 января 2017 года Тихановский, являясь главой Приволжского района, получил от директора муниципального предприятия 400 тысяч рублей за покровительство по службе.

"Сегодня, 16 ноября 2017 года, Ивановский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главы Приволжского района. Названное лицо осуждено к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Также чиновник заплатит штраф 4 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ивановская область в последнее время регулярно оказывается в центре внимания из-за громких скандалов, связанных с коррупцией и мошенничеством чиновников. Суд в Ивановской области 1 ноября приговорил к трем годам колонии бывшего главу комитета областной думы по лесному хозяйству Александра Жукова за взятки в размере 7 миллионов рублей. В марте дело о покушении на мошенничество было возбуждено в отношении замначальника хозяйственного управления Ивановской областной думы. В конце мая следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Приволжского района Сергея Сычева, который подозревается в незаконной передаче в аренду трех земельных участков стоимостью 14 миллионов рублей. Замгубернатора региона Дмитрий Куликов обвиняется в получении взятки в 5 миллионов рублей. Кроме того, фигурантом дела о земельной афере с ущербом свыше 15 миллионов рублей стали бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин и два его заместителя.

В июле стало известно, что в розыск объявлен бывший зампред правительства региона Виталий Ильюшкин, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей. В апреле бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов был признан виновным в получении двух взяток на сумму в 8 миллионов рублей. Ленинский районный суд Иваново приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей, но в конце августа наказание было снижено до 6 лет 3 месяцев.