Крупный пожар на складе в Волгограде не угрожает жилым домам, заявили в МЧС

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Крупный пожар на складе лакокрасочных материалов в Волгограде на площади 1,6 тысячи квадратных метров не угрожает жилым домам, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на улице Ползунова поступило в 15.53 мск. Загорелись лакокрасочные изделия в складе 15 на 20 метров. Пожару был присвоен второй номер сложности. Позже пожар распространился на площадь более 1,5 тысячи квадратных метров.

"Угрозы распространения на соседние здания нет", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в тушении пожара задействовано 18 единиц техники и более 50 человек личного состава.