Под Волгоградом локализовали пожар на складе лакокрасочных материалов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные локализовали возгорание на складе лакокрасочных материалов в Волгоградской области на площади около 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области Дмитрий Уланов.

Сообщение о возгорании на улице Ползунова поступило в 15.53 мск. Загорелись лакокрасочные изделия в складе 15 на 20 метров. Пожару был присвоен второй номер. Позже пожар распространился на площадь более 1 тысячи квадратных метров.

"Пожар локализован на площади около 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник.

В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.