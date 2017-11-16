СК допрашивает руководство фирмы, строившей дом в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Следователи допрашивают руководителей и работников организации, строившей дом в Саранске, в котором при обрушении лестничного марша три человека погибли и один получил травмы, сообщает в четверг СУСК по Мордовии.

Ранее сообщалось, что обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске произошло в понедельник днем. По данным ГУМЧС по республике, погибли двое мужчин и одна женщина. Еще один пострадавший 1993 года рождения был госпитализирован с переломом таза. В настоящее время он находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. СУСК по Мордовии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

"В рамках расследования уголовного дела следователи проводят допросы работников и руководства строительной организации, в ООО "Строительно-монтажное управление №1", которое осуществляло строительство дома, изъята необходимая документация", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляет ведомство, по уголовному делу будет проверен производитель лестничных блоков и железобетонных конструкций.

По информации СУСК, следователи и криминалисты регионального управления СК продолжают работать на месте обрушения: ежедневно проводят дополнительные осмотры места происшествия, в том числе с привлечением представителей республиканского ГУМЧС и спецтехники, ООО "Саранскгражданпроект". Установлено, что лестничный марш в доме разрушен с 10-го по 1-й этажи.

"В результате проведенной работы, детального изучения места происшествия, показаний свидетелей и очевидцев следствие считает в достаточной степени установленной техническую причину обрушения лестничного марша, однако в интересах следствия более подробные сведения в настоящее время не разглашаются", — отмечается в релизе.

Ранее отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Мордовии сообщало, что компания, занимающаяся строительством дома, входит в состав АО "Трест "Мордовпромстрой", которое ранее попало в список недобросовестных подрядчиков после того, как центр ОНФ "Народная экспертиза" выявил нарушения в его деятельности при возведении домов для расселения граждан из аварийного жилья.