В Петербурге "телефонного террориста" приговорили к году колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга в четверг приговорил к одному году колонии строгого режима мужчину, который, требуя по телефону у Службы экстренных вызовов 1 миллион долларов, угрожал взрывом на одной из станций метро, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, суд признал гражданина Александра Гречина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.

"Суд назначил Гречину, ранее судимому, наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Согласно приговору суда, Гречин, находясь в торговом комплексе "Сити Молл", потребовал у оператора Службы экстренных вызовов 112 передать ему через час 1 миллион долларов, в противном случае через 7,5 часов на одной из станций петербургского метро произойдет взрыв.

Дело было рассмотрено в особом порядке.