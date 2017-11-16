Угрозы "минирования" правительства и школ в Екатеринбурге не подтвердились

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Здание правительства Свердловской области и пять школ продолжили работу после проверки сообщений о "минировании".

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после звонков о "минировании" эвакуировано здание правительства, несколько торговых центров и школ.

"Проверка закончена. Ничего опасного не обнаружено", — сказал РИА Новости в четверг пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов. По его словам, в общей сложности были эвакуированы около 3 тысяч детей из пяти школ: 615 человек – из школы №23, 225 детей – из школы №69, 992 ребенка – из школы №19, 1100 детей – из школы №175 и 60 детей – из школы №113.

Карманов уточнил, что до этого в школы поступили звонки и электронные сообщения с информацией о "минировании". Старших учеников сразу отправили домой. Сотрудники школы также связались с родителями младших школьников, чтобы те забрали детей. Учебный процесс был остановлен.

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Сотрудник избиркома сообщил РИА Новости в четверг, что работа здания правительства, в котором также расположена избирательная комиссия региона, возобновилась в штатном режиме после проверки. Ничего подозрительного найдено не было.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.