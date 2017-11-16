Упавший с третьего этажа в ТРЦ в Грозном мальчик находится в коме

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. Четырехлетний мальчик, который упал с третьего этажа в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном, находится в тяжелом состоянии, он в коме, сообщили РИА Новости в четверг во второй грозненской больнице.

Инцидент произошел в понедельник вечером. По свидетельствам очевидцев, старшая сестра посадила ребенка на перила, растерявшись после испуганного возгласа матери девушка выпустила мальчика из рук. Сорвавшийся вниз мальчик упал на диван в одном из кафе на первом этаже. В соцсетях распространилась видеозапись падения ребенка.

"Состояние ребенка стабильно тяжелое, он находится в реанимации в состоянии комы", — сообщила сотрудница больницы.

Прокуратура Чечни проводит по данному факту доследственную проверку. Ведомство отмечает, что, по предварительным данным, ребенок упал, оставшись без присмотра взрослых. Сотрудники прокуратуры выяснят в том числе степень вины в произошедшем законных представителей мальчика.