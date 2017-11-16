В Севастополе вынесли приговор одному из украинских диверсантов

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Севастопольский городской суд приговорил обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму Дмитрия Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в Севастопольском суде.
"Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова Дмитрия Анатольевича к пяти годам колонии строгого режима ", — сказали в суде.
Год, проведенный под стражей, учтен, подсудимому останется провести в колонии четыре года, сообщили в суде.
ФСБ РФ задержала в ноябре 2016 года в Севастополе трёх человек, в том числе Штыбликова, по подозрению в подготовке диверсий. Все трое, по данным ФСБ, готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму. Спустя две недели в Севастополе задержали бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности ЧФ.
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