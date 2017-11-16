МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы начали выездную проверку редакции "Новой газеты" по поводу трудоустройства журналиста Худоберди Нурматова (известен как Али Феруз), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах и подтвердили в самом издании.

В "Новой газете" также заявили, что Али Феруз формально "никогда не был трудоустроен", хотя и сотрудничал с изданием.

Журналист из Узбекистана пытался через суд оспорить отказ МВД предоставить ему временное убежище в России и последовавшее за этим решение выдворить его из страны, но получил отказ.

"В "Новой газете" началась выездная проверка правоохранительных органов по факту незаконного трудоустройства гражданина Узбекистана Нурматова", — сказал источник.

По его словам, проверка проводится по обращению депутата Госдумы Алексея Журавлева в прокуратуру.

Со своей стороны пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что Али Феруз в издании "не был никогда трудоустроен, это, в общем-то, широко известно". "Он не получал у нас зарплату и не был трудоустроен именно потому, что у него не было никаких документов. Мы не можем это сделать по закону… Он с нами сотрудничал, но он никогда не был никак оформлен", — сказала Прусенкова РИА Новости.

По ее словам, миграционный отдел УВД по ЦАО сейчас проверяет в издании "наличие или отсутствие правонарушения при приеме на работу иностранных граждан".

"Приехали, только не два автобуса, как говорят — их пять человек всего. Никакого обыска и допросов не проводится, просто в рамках этой внеплановой проверки смотрят всякие документы в отделе кадров. Все", — сказала собеседница агентства.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".