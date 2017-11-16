Воронежец получил 13 лет за создание банды и нападение на инкассатора

ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Главарь банды, напавший на инкассатора в Воронежской области и похитивший почти 5,5 миллиона рублей, получил 13 лет строгого режима, сообщает в четверг прокуратура области.

Воронежский областной суд огласил 16 ноября приговор 42-летнему местному жителю. Он обвиняется в создании вооруженной преступной группы и руководстве ею, разбое, покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище, неправомерном завладением государственным регистрационным знаком транспортного средства и незаконном хранении и ношении оружия организованной группой. По данным прокуратуры, в августе 2015 года подсудимый предложил двум своим знакомым создать банду для нападения на граждан и организации.

"В составе созданной и руководимой группы её организатор совершил следующие преступления. В августе 2015 года у ТРК Сити-парк "Град" с целью хищения денежных средств в сумме почти 5,5 миллиона рублей он напал на водителя-инкассатора ООО КБ "Адмиралтейский" с применением пистолета конструкции Токарева (ТТ)", — говорится в сообщении.

В апреле 2016 года у отделения почтовой связи, расположенного в Хохольском районе, банда напала на почтальона "с целью хищения денежных средств в сумме 2,1 миллиона рублей". Почтальон получил легкие ранения, но смог выстрелить в сторону нападавших из служебного пистолета, после чего преступники скрылись на машине. Полицейские, получив ее приметы, вскоре обнаружили похожий автомобиль и начали преследование. При задержании нападавших инспекторы ДПС применили табельное оружие. В итоге автомобиль остановился, и из него выбежали три человека. Главарь банды был задержан, второй ее участник погиб от огнестрельного ранения, а третий скрылся и находится в розыске.

По данным прокуратуры, на счету банды также похищение госномера с автомобиля и попытка квартирной кражи.

"Приговором суда от 16 ноября 2017 года виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на 1,5 года", — сообщает прокуратура.

Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба: один на сумму похищенного в размере почти 5,5 миллиона рублей, второй иск — водителя поврежденного стрельбой у Сити-парка "Град" автомобиля, на сумму 52 тысячи рублей.