В Тольятти два медика и пациент пострадали в ДТП с участием скорой

САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Два медика и пациент пострадали при столкновении двух иномарок и машины скорой помощи в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

"В результате ДТП, произошедшего на Автозаводском шоссе в Тольятти, пострадали двое медиков скорой помощи и пациент, которого они везли в медучреждение. Мужчине была оказана помощь, он был доставлен в больницу с травмами, не связанным с ДТП", — сообщил собеседник агентства.

ДТП произошло в четверг в 8.50 мск. Водитель Audi при повороте не пропустил автомобиль скорой помощи и допустил столкновение. После этого иномарка также столкнулась с автомобилем Mercedes. По предварительным данным, все водители на момент столкновения были трезвы.

Как сообщили в ГУМВД по региону, все пострадавшие получили ушибы. По факту ДТП проводится проверка.