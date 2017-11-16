В Москве задержали мужчину, совершившего насилие над ребенком 16 лет назад

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Оперативники уголовного розыска задержали в Москве мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком, которое было совершено 16 лет назад, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР МО МВД России "Коммунарский" Москвы задержан подозреваемый в совершении в 2001 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-центре, подозреваемый долгое время скрывался на территории СНГ, где промышлял грабежом и разбоем, а также совершил ряд тяжких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетний. Он отбыл наказание — 12 лет лишения свободы, после чего вернулся в РФ, где и был задержан.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый уроженец города Ставрополя. Задержанный дал признательные показания в ранее совершенном деянии", — добавили в МВД.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности, в том числе возможной причастности к нераскрытым преступлениям прошлых лет.