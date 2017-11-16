На Ямале застрелили медведя, разорвавшего человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции в Ямало-Ненецком автономном округе застрелили медведя, который, как предполагается, разорвал местного жителя, пропавшего более недели назад, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, 7 ноября в правоохранительные органы обратились родственники 25-летнего мужчины с заявлением о его пропаже. Через восемь дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 115 километрах от села Гыда Тазовского района сотрудники полиции обнаружили медвежью берлогу, из которой на них напало взрослое животное.

"После того как полицейские застрелили медведя, при осмотре берлоги были обнаружены части одежды и части тела человека. Родственники погибшего опознали вещи пропавшего мужчины", — говорится в сообщении.

Тем не менее отмечается, что в настоящее время эксперты устанавливают личность погибшего и пытаются выяснить обстоятельства и причины смерти, назначен ряд экспертиз, в том числе генетическая.