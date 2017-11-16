На Ямале застрелили медведя, разорвавшего человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции в Ямало-Ненецком автономном округе застрелили медведя, который, как предполагается, разорвал местного жителя, пропавшего более недели назад, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
"После того как полицейские застрелили медведя, при осмотре берлоги были обнаружены части одежды и части тела человека. Родственники погибшего опознали вещи пропавшего мужчины", — говорится в сообщении.
Тем не менее отмечается, что в настоящее время эксперты устанавливают личность погибшего и пытаются выяснить обстоятельства и причины смерти, назначен ряд экспертиз, в том числе генетическая.