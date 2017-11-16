В Петербурге пьяный мужчина избил врача скорой, приехавшего к нему на вызов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга избил фельдшера скорой помощи, который приехал к нему на вызов, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Пятнадцатого ноября в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что бригадой скорой помощи в удовлетворительном состоянии доставлен 30-летний фельдшер. По предварительной информации, около 11.00 он был избит пациентом, к которому прибыл на вызов, в квартире дома 54 на Парашютной улице. По имеющимся сведениям, пациент был нетрезв, он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках проверки сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, рассказали в ГУМВД.