Курский экс-прокурор, насмерть сбивший женщину, получил условный срок

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королева, насмерть сбившего прохожую осенью 2015 года, к трем годам лишения свободы условно, сообщает СК РФ в четверг.
Максимум ему грозило пять лет реального срока, но суд решил, что бывший прокурор может исправиться и вне тюремных застенков.
"Приговором суда Королеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года и лишением права управления транспортными средствами на два года", — говорится в релизе.
По данным следствия, 26 сентября 2015 года Королев ехал на своем Volkswagen Touareg по улице поселка Черемисиново быстрее 100 километров в час, хотя, по правилам, там можно ехать не быстрее 40. В какой-то момент мужчина выехал на правую обочину и сбил местную жительницу, которая скончалась на месте.
Также следствие выяснило, что Королев нарушал ПДД и раньше – в тот же день, например, он дважды был уличен в превышении скорости. А всего с 2011 по 2015 годы 126 раз уличался в превышении скорости, в некоторых случаях на 80 километров в час сверх установленного предела.
При этом, как опытный водитель, он "не мог не осознавать возможности трагических последствий в результате такого вождения", отмечает следствие.