В Уфе будут судить врачей, стерилизовавших девочку-инвалида без ее ведома

УФА, 16 ноя — РИА Новости. Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело в отношении заведующей больницей, которая дала указание стерилизовать девушку-инвалида без ее ведома, говорится в сообщении СК РФ по Башкирии.

"Инцидент произошел в больнице №13 Уфы в отделении гинекологии. Несовершеннолетней девушке, которая больна ДЦП и недееспособна, сделали оперативное вмешательство по медицинской стерилизации", — рассказал РИА Новости представитель следствия.

По данным ведомства, к врачам за данной операцией обратилась опекунша девушки.

"Несмотря на отсутствие судебного документа на проведение операции по стерилизации, заведующая отделением дала указание хирургу на операцию и сама ассистировала ему", — рассказал представитель СУСК.

Он добавил, что после оперативного вмешательства девушка лишилась детородного органа.

"Уголовное дело о халатности в отношении 57-летней заведующей гинекологическим отделением больницы №13 направлено на рассмотрение по существу. Судебное разбирательство начнется 29 ноября", — сообщают следователи, отмечая, что обвиняемая свою вину не признает.