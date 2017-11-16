В Ульяновской области в ДТП погибли два человека

САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, три пострадали в ДТП в Ульяновской области, сообщило ГУМВД по региону.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "ВАЗ-21083" от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и два пассажира автомобиля Mitsubishi Pajero Sport с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение Димитровграда", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД, авария произошла в среду около 18.00 мск в городе Димитровграде на улице Куйбышева. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу 25-летнему водителю автомобиля "ВАЗ-21083", который двигался по встречному направлению, в результате чего произошло столкновение.

По факту ДТП проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы.