Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек, пострадавших накануне в крупном ДТП с "Газелью" в Ростовской области, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель Минздрава области.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области После крупного ДТП в Ростовской области возбудили уголовное дело

Авария произошла в ночь на среду на трассе М-4 "Дон". Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще пять были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

"На данный момент пострадавшие в результате ДТП находятся в стабильном состоянии", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в центральной городской больнице Батайска находятся три пациента, один из которых – в реанимации. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести.

В среду для проведения дальнейшего лечения еще один пострадавший был переведен из больницы Батайска в областное лечебное учреждение. Последний пострадавший находится в лечебном учреждении Краснодарского края в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.