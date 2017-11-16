Прокуратура не нашла у нижегородского министра долей в коммерческих фирмах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области по результатам проверки установила, что у министра инвестиций, имущественных и земельных отношений региона Екатерины Пивоваровой нет долей в уставном капитале двух коммерческих организаций, сообщило в четверг надзорное ведомство.

В октябре областная прокуратура организовала проверку "по информации СМИ о наличии у министра инвестиций, имущественных и земельных отношений долей в уставном капитале двух коммерческих организаций". В региональном министерстве РИА Новости опровергли эту информацию. По словам представителя мининвеста, до вступления в должность министра Пивоварова подала заявление о выходе из ООО "Монтажное управление №3" и ООО "Эйфер". Со дня подачи заявления доля участника перешла к организациям.

"Прокуратурой области по информации, размещенной в СМИ, проведена проверка сведений о наличии у министра инвестиций, имущественных и земельных отношений области Пивоваровой Е.Е. долей в уставном капитале двух коммерческих организаций… По результатам проверки нарушений в действиях Пивоваровой Е.Е. не установлено", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в соответствии с требованиями закона Пивоварова перед назначением на занимаемую должность подала нотариально заверенные заявления о выходе из состава участников обществ с ограниченной ответственностью, в которых у нее имелись доли в уставном капитале, и к моменту вступления в должность министра ее участие в коммерческих организациях было прекращено. "Действующим гражданским законодательством предусмотрено, что участник считается выбывшим из ООО с момента получения организацией от него соответствующего заявления", — уточняет ведомство.