В Хабаровском крае открыли счет для помощи семьям жертв крушения L-410

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Хабаровского края открыло банковский счет для сбора средств родственникам погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Нельканом в Аяно-Майском районе.

"Любой, кто пожелает оказать помощь, теперь может сделать перечисление… В назначении платежа необходимо указать: "Добровольные пожертвования для семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе в селе Нелькан", — говорится в сообщении.

Реквизиты счета указаны на сайте правительства края.

Со среды для родственников жертв катастрофы в Хабаровском крае открыта "горячая линия": 8 (4212) 39-61-22. Шестнадцатого ноября в регионе объявлен днем траура.

Следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", 15 ноября утром при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 года, которую перевозят в больницу в Хабаровск.