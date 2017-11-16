В Хакасии арестовали обвиняемого в убийстве полуторагодовалого ребенка

КРАСНОЯРСК, 16 ноя — РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в избиении 1,5-летнего мальчика, который был госпитализирован с тяжелой травмой головы и скончался в больнице Абакана, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК России по Хакасии Татьяна Ощепкова.

Ранее СК сообщил, что обвиняемый непродолжительное время проживал с 22-летней жительницей города Абаза и ее малолетним сыном. Днем 11 ноября мать ушла в магазин, а сожитель остался дома.

Ребенок в это время спал в детской кроватке.

По данным СК, мужчина во время избиения ребенка был в состоянии наркотического опьянения.

"В отсутствие матери мальчик проснулся и стал плакать. Обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка за ноги и ударил его головой об пол. Вернувшаяся из магазина женщина обнаружила ребенка с телесными повреждениями. Прибывшие по вызову женщины сотрудники скорой помощи приняли решение о незамедлительном переводе ребенка санавиацией в республиканскую клиническую больницу. Однако 12 ноября в результате полученных телесных повреждений ребенок скончался", — сказала Ощепкова.

Она добавила, что мужчине суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).