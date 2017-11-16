В ДТП под Краснодаром погибли четыре человека

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Четыре жителя Кубани в возрасте от 25 до 29 лет погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с КамАЗом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям в четверг около 00:50 мск.

По предварительным данным ведомства, в станице Новорождественской 29-летний водитель Audi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров иномарки 29, 28 и 25 лет, жители Павловского района, погибли на месте", — говорится в сообщении.