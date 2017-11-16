Экс-бухгалтеру ж/д предприятия дали три года колонии за мошенничество

КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска приговорил к трем годам колонии бывшего бухгалтера железнодорожного предприятия и ее сообщника за мошенничество с муниципальным земельным участком на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Сибирского управления на транспорте МВД России.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасской транспортной полиции.

"Руководитель коммерческой организации при помощи экс-сотрудницы транспортного предприятия незаконно по подложным документам получил в собственность муниципальный земельный участок, площадью более 130 тысяч квадратных метров, кадастровая стоимость которого составляет около 1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в результате следственных действий и комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Кузбасского линейного управления МВД, вина подозреваемых была доказана. Далее делом занималось Следственное управление УТ МВД по Сибирского округу.

В июне прошлого года Кировский районный суд Томска признал сделку по продаже земельного участка недействительной. Имущество, незаконно перешедшее в собственность коммерческой фирмы, возвращено муниципальному образованию "Город Томск".

"Октябрьский районный суд Томска, рассмотрев материалы уголовного дела, признал бывшего бухгалтера железнодорожного предприятия и ее сообщника виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в транспортной полиции.