Заблудившихся на Кубани в лесу деда с внуком нашли живыми

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Пожилой мужчина со своим внуком, которые ушли в среду в лес за грибами, найдены в четверг живыми, сообщил пресс-секретарь "Кубань-СПАС" Олег Ляхоцкий.

В среду 78-летний мужчина и его 7-летний внук ушли в лес за грибами в районе 10-го километра между городом Горячий Ключ и станицей Калужская и не вернулись. К их поискам были привлечены полиция, Росгвардия, МЧС, местная администрация, волонтёры — в общей сложности около 100 человек. СК организовал доследственную проверку.

"Мужчина с ребенком обнаружены живыми спасателями "Кубань-СПАС" в районе поселка Золотая Гора и вывезены на квадроцикле из лесистой местности в штаб поисковой операции", — говорится в сообщении.