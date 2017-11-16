Жительница Колымы полтора года получала пенсию за умершую мать

МАГАДАН, 16 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы поселка Талая на Колыме, которую подозревают в том, что в течение полутора лет скрывала факт смерти матери и получала за умершую пенсию, сообщает СУ СК России по Магаданской области.

"В марте прошлого года дочь обнаружила маму без признаков жизни в ее квартире. Однако о смерти матери женщина решила никому не сообщать, в том числе в правоохранительные органы и социальные учреждения. Имея нотариально оформленную доверенность от мамы на получение пенсии, подозреваемая на протяжении полутора лет скрывала факт ее смерти, однако ежемесячно получала за нее страховую пенсию в почтовом отделении поселка. Всего, таким образом, женщина похитила денежные средства управления Пенсионного фонда России в городе Магадане Магаданской области на сумму более 467 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".