СК организовал проверку на Кубани, где в лесу заблудились дедушка с внуком

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка организована на Кубани, где вечером в среду в лес за грибами ушли пожилой мужчина со своим внуком и не вернулись, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
"СУ СКР по региону организована доследственная проверка. На месте работают следователи", — сообщила Смяцкая.
По данным МЧС, зона поисков составляет 34 квадратных километра. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 133 человека и 30 единиц техники.