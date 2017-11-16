СК организовал проверку на Кубани, где в лесу заблудились дедушка с внуком

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка организована на Кубани, где вечером в среду в лес за грибами ушли пожилой мужчина со своим внуком и не вернулись, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее сообщалось, что в среду 78-летний мужчина и его 7-летний внук ушли в лес за грибами в районе 10-го километра между городом Горячий Ключ и станицей Калужская и не вернулись. К их поискам были привлечены полиция, Росгвардия, МЧС, местная администрация, волонтеры.

"СУ СКР по региону организована доследственная проверка. На месте работают следователи", — сообщила Смяцкая.

По данным МЧС, зона поисков составляет 34 квадратных километра. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 133 человека и 30 единиц техники.