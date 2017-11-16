В Хабаровском крае не приостановили полеты L-410

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Полеты самолетов L-410, один из которых разбился у поселка Нелькан Хабаровского края, в результате чего погибли шесть человек, не приостановлены, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт, слова которого приводит пресс-служба правительства края.

В среду около 13 часов (6.00 мск) следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет.

Отмечается, что в четверг Шпорт прибыл в поселок Нелькан. Вместе с ним на борту Ан-74 находятся члены правительственной комиссии, сотрудники ГУМЧС по краю, психологи, а также родственники погибших пассажиров Ольги Лапониковой и Дениса Амосова.

"Сейчас самая главная задача – спасти девочку, которая осталась жива. Дальше мы будем вести расследование и принимать меры. Пока ничего сказать точно нельзя, нужно разобраться в причинах. Полеты Л-410 в крае не приостановлены, оснований для этого нет", — цитирует Шпорта пресс-служба.

В Нелькане глава региона проведет рабочее совещание и встретится с родственниками погибших, которые прибыли в поселок, дополняется в сообщении.