В Москве закрыли на вход две станции метро

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Поезда на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ходят с увеличенными интервалами, станции "Алтуфьево" и "Отрадное" закрыты на вход, сообщается утром в четверг на официальной странице метрополитена в Twitter.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии по техническим причинам. Станции "Алтуфьево" и "Отрадное" закрыты на вход", — говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что движение на "серой" ветке восстановится ориентировано через 15-20 минут.