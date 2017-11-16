В Хабаровском крае следователи приступили к осмотру места падения самолета

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, прибывшие в поселок Нелькан Хабаровского края в ночь на четверг, приступили к осмотру места крушения самолета L-410, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

В среду около 13 часов (6.00 мск) следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет.

"Следователи прибыли в Нелькан ночью, утром криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Также ожидается приезд комиссии МАК. Часть следственной группы работает с документами, изъятыми в авиакомпании", — сказал собеседник агентства.

В четверг в Хабаровском крае объявлен траур по погибшим.