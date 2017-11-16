Бастрыкин поручил взять на контроль проверку по ДТП в Ростовской области

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства доследственную проверку в Ростовской области после ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко на сайте ведомства.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Источник рассказал подробности ДТП на трассе "Дон"

В среду в 02.40 в Азовском районе Ростовской области на 1114 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" в десяти километрах южнее населенного пункта Самарское произошло ДТП. В частном пассажирском микроавтобусе находились 12 человек. По последним данным, пять человек погибли и семь пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Петренко отметила, что по факту ДТП следственное управление СК РФ по Ростовской области организовало проверку.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области… Все принятые процессуальные решения по указанному происшествию будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата и доложены председателю Следственного комитета", — сообщила представитель СК.