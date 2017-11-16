Бастрыкин поручил взять на контроль проверку по ДТП в Ростовской области

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства доследственную проверку в Ростовской области после ДТП, в результате которого погибли пять человек, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко на сайте ведомства.
Петренко отметила, что по факту ДТП следственное управление СК РФ по Ростовской области организовало проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области… Все принятые процессуальные решения по указанному происшествию будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата и доложены председателю Следственного комитета", — сообщила представитель СК.