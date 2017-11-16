В Хабаровском крае объявили траур по погибшим в авиакатастрофе

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Шестнадцатое ноября объявлено в Хабаровском крае днем траура по шестерым погибшим в крушении самолета L-410 в поселке Нелькан, сообщило правительство края.
Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из под обломков, ребенок госпитализирован в местную больницу. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
"Губернатор региона Вячеслав Шпорт накануне распорядился объявить 16 ноября днем траура по погибшим. В четверг он сам отправится к месту трагедии в Нелькан", — говорится в сообщении.
Вечером в среду из Хабаровска в Нелькан вылетел вертолет МЧС с группой врачей и следователей. Пострадавшую девочку планировалось доставить в Хабаровск. Следователи приступят к изучению обстоятельств происшествия.