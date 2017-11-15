"Стою и кричу": жительница горевшего общежития в Сочи рассказала о пожаре

СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости, Ольга Захарова. Яну Зыбалову, беременную жительницу сочинского общежития по улице Чебрикова, где во вторник произошел пожар, в среду отпустили из больницы домой, сейчас женщина чувствует себя хорошо и с ужасом вспоминает тот страшный день.

На подоконнике с тряпкой

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло во вторник утром. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в их числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

Тот день Зыбалова запомнит навсегда. Отведя утром трехлетнюю дочку Леру в детский сад, женщина пришла домой, в общежитие, где они решили со свекровью Валентиной Владимировной попить чай. Квартира, рассказывает Яна, находится на пятом этаже, как раз над той, которая горела на втором этаже. Первой запах гари почувствовала девушка. Вместе со свекровью они решили, что что-то случилось в пристройке, которая уже горела неделю назад. Но все оказалось гораздо серьезнее.

"Свекровь открывает дверь в коридор, и оттуда просто черный дым. Она ее закрывает на ключ и говорит: "Все, туда выходить нельзя". И мы в окно. Выглянули – а там уже окна где от жара трескались, где люди начали выбивать их чем попало. Соответственно, дым еще больше с улицы повалил. Я в положении, свекровь говорит: накинь на себя мокрую тряпку. Я накинула, еще старалась воды много пить и голову под кран засунула, чтобы хоть как-то дышать", — делится Яна с корреспондентом РИА Новости.

Таким образом – на подоконнике, с тряпкой, испуганно крича – женщины провели около 40 минут. Пожарные, добавляет Яна, приехали минут через 20, начали вытаскивать людей с нижних этажей, потом с третьего этажа стекла выбивали и доставали жителей.

"Мне снизу мужчины кричат: лезь на подоконник. Я им руками показываю, что я с животом, не смогу. Я все это время стою на подоконнике с тряпкой, в задымленной квартире, кричу, свекровь уже начала терять сознание. Сказала: если я упаду, выбегай сама, меня уж как-нибудь. И тут стук в дверь, она побежала открывать, потому что я не могла, комната была вся в дыму, за дверью пожарный. Говорит: накидывайте тряпки и выходите. У меня такая паника была, я вцепилась ему в ноги и кричала: пожалуйста, не покидайте нас, не дайте нам умереть. Он меня успокоил, сказал, что все будет хорошо. Я вышла, уже ничего не видела, чувствую, что теряю сознание. На улице глотнула свежего воздуха, и все. Более-менее очнулась уже в больнице", — взволнованно рассказывает Яна.

Во дворе беременную женщину сразу же посадили в машину и повезли в больницу. Там Яна провела в реанимации сутки, после чего ее перевели в обычную палату, а потом уже отпустили домой. Свекровь Валентину Владимировну выписали спустя пару часов.

"Она сразу пошла в квартиру, посмотреть, вещи кое-какие забрать. Квартира сама не пострадала. Но все вокруг – стены, потолок, особенно ванная, потому что находится рядом с входной дверью – черное от копоти. И так как крышу заливали, весь потолок потек", — сокрушается Яна.

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Битва с пристройкой

Мужа Максима во время пожара не было дома. Но о происходящем дома кошмаре он узнал с первых минут.

"Я был в Адлере, не успел вовремя приехать. Жена позвонила сразу, истерика, слезы. Мы прописаны в доме с 2006 года. Сколько ему вообще лет – не скажу. За то время, что мы живем, один раз перед Олимпиадой сделали косметический ремонт, проводка, основание – старые", — сокрушается Максим.

С пристройкой, где началось возгорание, жильцы дома, по их словам, бьются с 2013 года. Раньше здесь была просто крыша, потом пристроили и открыли боулинг, в последнее время там обитали лица без определенного места жительства. Несколько дней назад в этой пристройке уже был пожар.

"Там постоянно бомжи собираются, в этой пристройке, — добавляет Максим. — Несколько дней назад возгорание там было. Приехали пожарные, потушили. И уехали. Это, наверное, был звоночек".

Сейчас Максим и Яна вместе со свекровью и ребенком находятся в пансионате "Нева", где городские власти предоставили временное жилье всем пострадавшим. Здесь, по заверению муниципалитета, люди смогут оставаться, пока в их квартирах не будет закончен ремонт, который также будет сделан за счет городского бюджета.