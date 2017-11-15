Следователи возбудили дело после гибели мужчины при пожаре в Химках

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следователи в Московской области возбудили уголовное дело после смерти мужчины при пожаре в доме в Химках, сообщает в среду главное следственное управление СК России по региону.

Ранее региональный главк МЧС РФ сообщил о пожаре и эвакуации людей из дома 14 на проспекте Мира. По данным ведомства, борьбу с огнем вели восемь боевых расчетов, всего 28 человек.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в среду около 17.45 в квартире на проспекте Мира в Химках произошло возгорание, в результате которого погиб 60-летний мужчина. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.