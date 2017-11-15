Жителям сгоревшего дома под Пензой выделят по 100 тысяч рублей

САРАТОВ, 15 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился выделить из регионального бюджета по 100 тысяч рублей жителям сгоревшего 19-квартирного дома, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Ранее сообщалось, что в поселке Леонидовка в Пензенской области 26 октября крупный пожар в жилом 19-квартирном одноэтажном доме барачного типа уничтожил кровлю, повредил стены и имущество жителей. Всего в доме проживали 39 человек, в том числе девять детей и пятеро пенсионеров. По предварительной версии, причиной пожара стал взрыв газового котла в одной из квартир. Губернатор Белозерцев поручил оказать помощь в восстановлении дома.

"В ближайшее время будет подписано распоряжение губернатора о выделении пострадавшим от пожара по 100 тысяч рублей на человека. Мы такую помощь начали оказывать гражданам с 2016 года. Проследите, чтобы деньги дошли до людей, и они направили их по назначению – на восстановление или приобретение нового жилья", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что погорельцы получили из районного бюджета по 10 тысяч рублей и еще по одной тысяче рублей из бюджета поселковой администрации.

Глава региона на видеоконференции в среду потребовал от глав муниципальных образований области усилить работу по профилактике пожаров.

"Нужно вести разъяснительную работу с гражданами, чтобы она была эффективной, а не формальной, а если пожар случился – помогать людям, выделяя им материальную помощь из бюджета", — отметил Белозерцев.