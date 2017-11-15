Административные аресты за беспорядки 5 ноября в Москве получили 58 человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция составила 214 протоколов на участников несанкционированной акции в центре Москвы 5 ноября, по итогам которых уже 58 человек получили административные аресты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Всего в суд по состоянию на 15 ноября 214 материалов по событиям 5 ноября. Из них 135 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.3 КоАП РФ (невыполнение законных требований сотрудника полиции). Суд назначил административные аресты 55 гражданам, 9 оштрафовал, 6 материалов вернул в полицию, остальные материалы еще рассматриваются", — сказала она.

Помимо этого, добавила пресс-секретарь, суд получил 79 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, шествия). Из них суд успел рассмотреть только пять: один гражданин оштрафован, четверо арестованы на различные сроки.

Обжаловали в Мосгорсуд решения об административном аресте 43 из 59 привлекаемых к ответственности, пояснила Дзюрко. "Сорок одно постановление оставлено без изменения, одно постановление изменено в части исчисления административного ареста, еще по одному материалу производство прекращено за недоказанностью", — сказала пресс-секретарь.

Ранее СК России возбудил уголовные дела по призывам к массовым беспорядкам, к осуществлению террористической деятельности и применению насилия в отношении представителя власти "в связи с несанкционированной акцией, происходившей 5 ноября в Москве, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях".