В Еврейской автономной области восстановили нарушенное электроснабжение

Монтажники во время проведения работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения работ. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение более 25 тысячам потребителей в Еврейском автономном округе, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

В среду днем действием защит отключилась воздушная линия электропередачи (ВЛ) "Ленинск — Дежнево" (ДЗО ПАО "ДЭК" – АО "ДРСК") с неуспешными автоматическим повторным включением (АПВ) и ручным повторным включением (РПВ). В условиях ремонта ВЛ "Биробиджан – Унгун" обесточена подстанция "Дежнево".

Без электроснабжения оставались 25,1 тысячи человек Октябрьского и Ленинского районов.

"В 15.22 (мск — ред). ВЛ 110 кВ "Биробиджан – Унгун" включена из ремонта и всем потребителям подано напряжение", — сообщает Минэнерго РФ.