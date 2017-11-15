В Татарстане пьяные рыбаки съехали в реку и утонули

КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Спасатели в Татарстане извлекли из реки Иж автомобиль с телами двух мужчин и женщины, предположительно, приехавшими на рыбалку и в нетрезвом виде случайно съехавшими в реку, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 08.15 мск 15 ноября от единой диспетчерской службы Агрызского муниципального района поступило сообщение о том, что, по предварительной информации, от ОМВД России по Агрызскому району 12 ноября три рыбака в ночное время на автомобиле "ВАЗ-2111" совершили съезд в реку Иж вблизи населенного пункта Назяр… В 09.15 мск при помощи трактора из реки извлечен автомобиль, из которого извлечены три тела погибших", — говорится в сообщении.

Как установили в ведомстве, 12 ноября группа из четырех человек (трое мужчин и женщина) прибыла в Назяр для ловли рыбы в реке Иж. По предварительным данным, потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения, и машина съехала с обрыва реки в воду – полтора-два метра.

Отмечается, что из автомобиля извлечены тела мужчины 1980 года рождения, жителя Ижевска (Удмурти), мужчины 1974 года рождения и женщины – оба жители села Терси Агрызского района Татарстана,

"Четвертого человека, мужчины 1955 года рождения, жителя села Терси в данном автомобиле не обнаружено. Поиски продолжаются", — добавили в ведомстве, отмечая, что дно реки в данном месте с песчаными наносами, ширина реки от трех до десяти метров, глубина — от одного до четырех метров.