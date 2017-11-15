В Татарстане пьяные рыбаки съехали в реку и утонули

КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Спасатели в Татарстане извлекли из реки Иж автомобиль с телами двух мужчин и женщины, предположительно, приехавшими на рыбалку и в нетрезвом виде случайно съехавшими в реку, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Как установили в ведомстве, 12 ноября группа из четырех человек (трое мужчин и женщина) прибыла в Назяр для ловли рыбы в реке Иж. По предварительным данным, потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения, и машина съехала с обрыва реки в воду – полтора-два метра.
"Четвертого человека, мужчины 1955 года рождения, жителя села Терси в данном автомобиле не обнаружено. Поиски продолжаются", — добавили в ведомстве, отмечая, что дно реки в данном месте с песчаными наносами, ширина реки от трех до десяти метров, глубина — от одного до четырех метров.