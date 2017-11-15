СК завел дело о халатности после гибели людей на ж/д перегоне в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили в отношении неустановленных должностных лиц РЖД уголовное дело о халатности после случаев гибели людей на железнодорожном перегоне "Лахта — Новая Деревня" в Приморском районе Петербурга, сообщает в среду Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте… по факту неоднократного железнодорожного травмирования людей на железнодорожном участке перегона станций "Лахта – Новая деревня"… в отношении неустановленных должностных лиц ОАО "РЖД" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "халатность", — говорится в сообщении.

Как уточняет следственное управление, также в адрес Октябрьской железной дороги направлено представление о принятии мер "по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других нарушений законов".

Согласно данным на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте, за период с февраля 2017 года на переезде "Лахта — Новая Деревня" погибли 4 человека, в том числе 16-летняя девушка, которая в наушниках переходила железнодорожные пути, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, а также велосипедист, также ехавший в наушниках.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов сообщил на своей странице в Facebook , что по просьбе жителей Приморского района передал губернатору Петербурга Георгию Полтавченко 1208 подписей под коллективным обращением с предложением обеспечить безопасный пешеходный переход через железную дорогу в створе Туристской улицы.

"С начала года существующий переход унес жизни 7 человек. Виной всему старая градостроительная ошибка… В качестве временных мер необходимо оборудовать переход светофором со звуковым сигналом, установить шлагбаумы, пресекающие переход путей при проезде поезда, организовать постоянный пост сотрудников РЖД или полиции", — написал Амосов.