Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Порядка 170 человек эвакуировали в среду днем из школы на северо-западе Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После сообщения об угрозе взрыва из школы №1399 по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 33, корпус 2 эвакуировано 170 человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.